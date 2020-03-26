По состоянию на 22:45 среды, 25 марта, в Тернопольской области лабораторно подтверждены 15 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил областной штаб по борьбе с коронавирусом в Facebook.

"Согласно данным ГУ Тернопольский областной лаборатоный центр МОЗ Украины, по состоянию на 22:45 25 марта в области зарегистрировали 15 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, один случай - летальный", - информировали в штабе.

Также в Тернопольской области подтвердилась коронавирусная инфекция у четырех медиков.

Среди новых заболевших - двое семейных врачей из Монастырыского района, врач Центра первичной медико-санитарной помощи и невролог больницы того же района.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

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