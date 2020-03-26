Лев Лещенко эктренно госпитализирован: у артиста нашли коронавирус [ Редактировать ]
Недавно стало известно о том, что российский народный артист Лев Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус Covid-19. Об этом сообщает "112 канала" в Telegram
В четверг, 26 марта, врачи подтвердили коронавирус у звезды.
Состояние певца оценивают, как крайне тяжелое.
Ранее сообщалось, что девушка Бонда полностью вылечилась от коронавируса.
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