Недавно стало известно о том, что российский народный артист Лев Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус Covid-19. Об этом сообщает "112 канала" в Telegram

В четверг, 26 марта, врачи подтвердили коронавирус у звезды.

Состояние певца оценивают, как крайне тяжелое.

Ранее сообщалось, что девушка Бонда полностью вылечилась от коронавируса.