В 2020 году в День дурака, первого апреля, Google не будет шутить над пользователями, а все розыгрыши перенесут на следующий год. Компания приняла соответствующее решение в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Business Insider.

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"В обычных условиях День дурака - традиция Google и время отметить то, что делает нас необычной компанией. В этом году мы пропустим эту традицию из уважения ко всем, кто борется с пандемией Covid-19. Наша цель сейчас - приносить пользу людям, поэтому оставим шутки до следующего апреля", - заявила глава маркетинга Google Лорейн Тухилл.

Как известно, компания Google известна своими розыгрышами на первое апреля. Среди них можно вспомнить план по заселению Марса, кнопку с бросанием микрофона в Gmail, поиск сокровищ в Google Maps и переводчик Google Translate для животных.

Ранее сообщалось, что в Париже отменили Неделю высокой и мужской моды из-за карантина.