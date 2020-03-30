Украина получит 80 миллионов евро на борьбу с коронавирусом [ Редактировать ]
Еврокомиссия выделяет украинскому правительству финансовую помощь на борьбу с коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает пресс-служба представительства Еврокомиссии в Украине.
По их словам, Украина страдает от эпидемии коронавируса и Европейский Союз выступает за принятые украинским правительством меры в борьбе с инфекцией – правильны.
ЕС будет продолжать поддерживать Украину и способствовать ее влиянию на систему здравоохранения, повседневную жизнь людей и экономику", - отмечается в сообщении.
Также представители Еврокомиссии заявили о разработке целого списка мер для поддержки Восточного-европейского региона во время кризиса, в частности Украине будет выделена помощь в размере 80 миллионов евро.
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