Еврокомиссия выделяет украинскому правительству финансовую помощь на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба представительства Еврокомиссии в Украине.

По их словам, Украина страдает от эпидемии коронавируса и Европейский Союз выступает за принятые украинским правительством меры в борьбе с инфекцией – правильны.

ЕС будет продолжать поддерживать Украину и способствовать ее влиянию на систему здравоохранения, повседневную жизнь людей и экономику", - отмечается в сообщении.

Также представители Еврокомиссии заявили о разработке целого списка мер для поддержки Восточного-европейского региона во время кризиса, в частности Украине будет выделена помощь в размере 80 миллионов евро.

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