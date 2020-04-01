Следственные изоляторы в Украине переполнены арестантами из-за карантина, введенного властями с целью сдержать распространение коронавируса. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

На период эпидемии в стране прекращено перемещение между следственными изоляторами, где содержатся задержанные, и тюрьмами и колониями, где осужденные отбывают наказание.

"В отдельных учреждениях предварительного заключения Волынской, Днепропетровской, Херсонской и Хмельницкой областей установленный лимит наполнения превышен на 256 человек. Всего по Украине из-за запрета этапирования к местам отбывания наказания общее количество заключенных в СИЗО увеличилась почти на 530 человек", - говорится сообщении.

Генпрокуратура обратилась к руководству региональных прокуратур с требованием усилить надзор за соблюдением прав украинцев, которые находятся "за решеткой" в условиях карантина.

"Защитные меры не должны вызывать нечеловеческое или унизительное обращение с теми, кто находится в местах несвободы. Доступ к адвокату, к врачу должны обеспечиваться при любых обстоятельствах и в любое время", - сказал заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Напомним, Верховная Рада 31 марта приняла законопроект, который определяет правила проведения судебных заседаний во время карантина. Их позволили проводить по видеосвязи в режиме видеоконференции.

Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей будет проходить в онлайн-режиме, но только с согласия подозреваемого (обвиняемого). Если в конкретном суде невозможно определить следственного судью для рассмотрения ходатайства, дело может быть передано в другой суд.

Если судья не может рассмотреть ходатайство об избрании или продлении меры пресечения - содержание под стражей, оно может быть передано на рассмотрение другому судье. Участие защитника в судебном заседании на время карантина обеспечивается в соответствии с требованиями действующего Уголовного процессуального кодекса.