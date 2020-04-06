С 8 апреля в общественном транспорте Запорожья можно будет ездить только по пропускам/ Фото: 1news.zp.ua

С 8 апреля ездить в общественном транспорте Запорожья можно будет исключительно по пропускам. Об этом сообщил городской голова Владимир Буряк в Facebook.

Ограничения в работе общественного транспорта ввели на время карантина из-за коронавируса.

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"Решение приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на основе решения областной комиссии", - говорится в сообщении.

Воспользоваться пропусками смогут работники таких отраслей:

охрана здоровья;

продовольственное обеспечение;

управление и предоставления важнейших государственных услуг;

энергообеспечения;

связь и коммуникации;

финансовые и банковские услуги;

функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения;

функционирование сферы обороны;

функционирование правопорядка и гражданской защиты;

функционирования объектов критической инфраструктуры, имеющих непрерывный промышленный цикл.

Пропуска для проезда должны выдать руководители соответствующих предприятий.

"Все остальные люди должны находиться дома и выходить только при крайней необходимости - в частности, в магазины и аптеки, расположенные вблизи их домов", - подчеркнул Владимир Буряк.

Ранее сообщалось, что в Запорожье коронавирусом заболел ребенок.

Также напомним, что с 6 апреля по всей Украине ужесточили карантинные меры.