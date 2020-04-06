В Запорожье с 8 апреля вводят ограничения на проезд в общественном транспорте [ Редактировать ]
С 8 апреля ездить в общественном транспорте Запорожья можно будет исключительно по пропускам. Об этом сообщил городской голова Владимир Буряк в Facebook.
Ограничения в работе общественного транспорта ввели на время карантина из-за коронавируса.
"Решение приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на основе решения областной комиссии", - говорится в сообщении.
Воспользоваться пропусками смогут работники таких отраслей:
охрана здоровья;
продовольственное обеспечение;
управление и предоставления важнейших государственных услуг;
энергообеспечения;
связь и коммуникации;
финансовые и банковские услуги;
функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения;
функционирование сферы обороны;
функционирование правопорядка и гражданской защиты;
функционирования объектов критической инфраструктуры, имеющих непрерывный промышленный цикл.
Пропуска для проезда должны выдать руководители соответствующих предприятий.
"Все остальные люди должны находиться дома и выходить только при крайней необходимости - в частности, в магазины и аптеки, расположенные вблизи их домов", - подчеркнул Владимир Буряк.
Ранее сообщалось, что в Запорожье коронавирусом заболел ребенок.
Также напомним, что с 6 апреля по всей Украине ужесточили карантинные меры.
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