В Запорожской области сегодня зафиксировали новые случаи коронавируса. Об этом сообщает пресс-центр Запорожской областной государственной администрации (ОГА).

По данным ОГА, 1 апреля лабораторный центр подтвердил 6 новых случаев заболевания коронавирусом. Все больные сейчас находятся в изоляции, им оказывается медицинская помощь. Состояние больных легкой и средней тяжести.

Отмечается, что общее количество больных коронавирусом в области возросло до 19. Выздоровели от коронавируса уже трое пациентов.

Ранее мы писали, что в Тернополе подтвердили еще один случай коронавируса.