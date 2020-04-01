В Запорожской области зафиксировали 6 новых случаев коронавируса [ Редактировать ]
В Запорожской области сегодня зафиксировали новые случаи коронавируса. Об этом сообщает пресс-центр Запорожской областной государственной администрации (ОГА).
По данным ОГА, 1 апреля лабораторный центр подтвердил 6 новых случаев заболевания коронавирусом. Все больные сейчас находятся в изоляции, им оказывается медицинская помощь. Состояние больных легкой и средней тяжести.
Отмечается, что общее количество больных коронавирусом в области возросло до 19. Выздоровели от коронавируса уже трое пациентов.
Ранее мы писали, что в Тернополе подтвердили еще один случай коронавируса.
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