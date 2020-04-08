Япония передаст Украине препарат для лечения COVID-19 [ Редактировать ]
Япония передаст 20 странам мира разработанный местной компанией противовирусный препарат "Авиган" ("Фавипиравир" или "T-705"), который якобы хорошо показал себя при исследованиях как средство для лечения COVID-19. Одной из этих стран будет и Украина.
Об этом сообщила токийская газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
"Помощь будет предоставляться в виде грантов на закупку препарата, то есть, Япония выделит средства, которые страна-получатель сможет потратить только на этот препарат", - говорится в сообщении.
По словам главы МИД Японии, у него "большое желание содействовать международному сотрудничеству в сфере развития терапии".
Первоначально "Авиган" разрабатывался как средство против гриппа, но в ходе экспериментов, утверждают в Японии, показал "положительные результаты" и в лечении коронавирусной болезни. Официальных рекомендаций ВОЗ к его применению от COVID-19 пока нет.
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