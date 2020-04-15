В среду, 15 апреля, стало известно, что в Украине заражены коронавирусом 3764 человека. За последние сутки Минздрав зафиксировал 392 новых случаев инфицирования и 10 смертей от COVID-19. На данный моменте в стране умерли от осложнений болезни 108 человек, вылечились 143.

В Черновицкой и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве зарегистрировано наибольшее количество больных.

Статистика по областям

Винницкая область - 241

Волынская область - 100

Днепропетровская область - 74

Донецкая область -12

Житомирская область - 130

Закарпатская область - 110

Запорожская область - 99

Ивано-Франковская область - 356

Кировоградская область - 192

Киев - 612

Киевская область - 230

Львовская область - 152

Луганская область - 4

Одесская область - 14

Полтавская область - 27

Ривненская область - 173

Сумская область - 77

Тернопольская область - 287

Харьковская область - 25

Херсонская область - 41

Хмельницкая область - 34

Черновицкая область - 589

Черкасская область - 105

Черниговская область - 10

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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