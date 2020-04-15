Коронавирус в Украине: последние сведения [ Редактировать ]
В среду, 15 апреля, стало известно, что в Украине заражены коронавирусом 3764 человека. За последние сутки Минздрав зафиксировал 392 новых случаев инфицирования и 10 смертей от COVID-19. На данный моменте в стране умерли от осложнений болезни 108 человек, вылечились 143.
В Черновицкой и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве зарегистрировано наибольшее количество больных.
Статистика по областям
- Винницкая область - 241
- Волынская область - 100
- Днепропетровская область - 74
- Донецкая область -12
- Житомирская область - 130
- Закарпатская область - 110
- Запорожская область - 99
- Ивано-Франковская область - 356
- Кировоградская область - 192
- Киев - 612
- Киевская область - 230
- Львовская область - 152
- Луганская область - 4
- Одесская область - 14
- Полтавская область - 27
- Ривненская область - 173
- Сумская область - 77
- Тернопольская область - 287
- Харьковская область - 25
- Херсонская область - 41
- Хмельницкая область - 34
- Черновицкая область - 589
- Черкасская область - 105
- Черниговская область - 10
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин.
по теме
Коронавирус в Украине: последняя статистика
Отмечается, что за сутки инфекцию выявили у 270 человек
В Минздраве назвали еще один препарат для лечения коронавируса
Степанов отметил, что на заседании Кабмина в среду будет урегулирован вопрос по группе пациентов
Коронавирус в Украине: число зараженных перевалило за 3000
В понедельник, 13 апреля, по состоянию на 9:00, в Украине зафиксировано 3102 случая коронавируса
ВОЗ назвала сроки для ослабления карантина
ВОЗ отметила, что любые шаги в сторону ослабления карантина необходимо делать постепенно
В Израиле коронавирусом заразился новорожденный
Сообщается, что мальчик является самым молодым пациентом с коронавирусом в стране