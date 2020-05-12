Підприємці знову мітингують. У Львові та Вінниці вимагають відновити роботу речових ринків. Протестують переважно продавці одягу та взуття, які орендують місця на базарах.

Нарікають на "подвійні стандарти" щодо послаблення карантину, адже літнім майданчикам ресторанів, перукарням, салонам краси, майстерням і будмагазинам працювати вже дозволили. І хоча, як убезпечити клієнтів, котрі примірятимуть речі та взуття на ринках, ще не визначилися. Та обіцяють усіх правил дотримуватися.