Коронавирусная болезнь возможно, не сойдет со временем на нет, а станет еще одним заболеванием, с которым человечество имеет дело каждый день. Об этом заявил руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает CNN.

"Этот вирус может стать еще одним повсеместным вирусом в наших сообществах, и этот вирус может не уйти. ВИЧ не ушел", - сказал Райан.

"Я не сравниваю эти два заболевания, но я думаю, важно быть реалистами. Я не думаю, что кто-то может предсказать, исчезнет ли эта болезнь и когда", - отметил он.

По его словам, появление вакцины может дать надежду, однако этот вариант требует целого ряда условий, включая широкую доступность вакцины и ее эффективность.

В свою очередь глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что, несмотря на все сложности, "траектория этой вспышки находится в наших руках". При этом она заявила, что ряду стран удалось взять под контроль распространение заболевания.

Ранее мы писали о том, что Турция откроет "коронавирусный" пропускной режим.