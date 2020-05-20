Сближение планет: жители Земли смогут увидеть уникальное космическое явление [ Редактировать ]
На этой неделе жители Земли смогут увидеть редкое явление – сближение Меркурия, Венеры и Луны. Об этом пишет svidok.online.
Меркурий – одна из планет, которую можно заметить с Земли, но увидеть ее не так просто: кажется, что она всегда находится рядом с Солнцем.
"Меркурий будет находиться относительно близко к Венере с 21 по 25 мая. Заметить планеты можно будет в течение часа после захода Солнца. Благодаря тому, что Венера очень яркая, ее можно легко найти в ночном небе. Заметив ее, необходимо обратить внимание в точку, где Солнце только что село. Меркурий появится там", - говорится в сообщении.
По словам астрономов, сейчас благоприятное время для тех, кто любит наблюдать за планетами в телескоп. В ночь на 21 мая Венера и Меркурий будут видны в одном и том же поле зрения.
Ранее сообщалось, что NASA ввело правила поведения на Луне.
Также мы писали о том, что США запустили в космос корабль для секретной миссии.
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