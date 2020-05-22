В России зафиксирован антирекорд по числу погибших от коронавируса [ Редактировать ]
За сутки в России умерли 150 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Это абсолютный рекорд с момента начала эпидемии, сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом, условный уровень смертности из-за нового коронавируса в России достигнул 1%. Накануне прирост составил 127 смертей. Всего в России умерли 3 249 человек с COVID-19.
За прошедшие сутки в России зафиксировано 8 894 новых случая коронавирусной инфекции. Таким образом с начала эпидемии COVID-19 коронавирусной инфекцией заболели 326 448 россиян. По этому показателю Россия занимает второе место в мире после США (около 1,6 млн).
По числу выявленных за сутки случаев лидирует Москва (+2 988 человек), затем следуют Московская область (+824 человека) и Санкт-Петербург (+389 человек).
Таким образом, условный уровень смертности из-за нового коронавируса в России вновь вырос, достигнув 1%. Недавно The New York Times и Financial Times заявили о занижении смертности в России на 70%. Российские власти эти обвинения отрицают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, госпитализированный с коронавирусом, накануне вновь подчеркнул, что информация о смертности в России от коронавируса является точной.
Напомним, что по состоянию на утро 22 мая в Украине зафиксировали 20 148 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 594 летальных случаев.
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