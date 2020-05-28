"Королевская" защита: принц делал костюмы для медиков [ Редактировать ]
Японский принц Фумихито шил защитные костюмы для врачей, которые лечат больных с коронавирусом в стране.
Об этом пишет Asahi.
По информации, кроме принца производством костюмов занялись также работники Управления Императорского двора.
Отмечается, что наследный принц Японии шьет защитные средства, так как в больницах не хватает достаточного их количества. В каждое сделанное изделие Фумихито вкладывал записку со словами благодарности каждому медработнику, воюющему с коронавирусной инфекцией.
Фото: asashi.com
Читайте еще, мисс Англия-2019 приобщилась к спасению больных коронавирусом. Девушка пошла работать в медсестрой.
по теме
"Коронавирусное" оружие: в Совете Европы сделали заявление
Специалисты оценили возможные риски при использовании вируса террористами
"Панацея" приводит к смерти от коронавируса
Специалисты провели масштабные исследования с участием 96 тысяч человек
Вакцина от коронавируса: ученые ошеломили сроками изготовления препарата
Препарат будет готов в количестве 1 миллиарда доз
"Убийцы" коронавируса: какой иммунитет не подвергается инфицированию
Антителами такого иммунитета можно лечить тяжело больных COVID-19
Япония "отправила" на карантин главный символ страны
Такие меры приняли впервые с 1960 года