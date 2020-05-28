Японский принц Фумихито шил защитные костюмы для врачей, которые лечат больных с коронавирусом в стране.

Об этом пишет Asahi.

По информации, кроме принца производством костюмов занялись также работники Управления Императорского двора.

Отмечается, что наследный принц Японии шьет защитные средства, так как в больницах не хватает достаточного их количества. В каждое сделанное изделие Фумихито вкладывал записку со словами благодарности каждому медработнику, воюющему с коронавирусной инфекцией.

Фото: asashi.com

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