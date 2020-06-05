В Telegram появились новые функции [ Редактировать ]
В пятницу, 5 июня, в мессенджере Telegram для Android, iOS и macOS обновился до версии 6.2. Так, в мессенджере появились новые функции - редактор для видеозаписей и анимированные фотографиями.
Теперь пользователи смогут обрабатывать в мессенджере не только фото, но и видео. Также можно размещать анимированные стикеры на видеозаписях и фотографиях. Если добавить анимированный стикер к фотографии, она автоматически отправится как GIF-анимация.
В панели с GIF-изображениями появился новый раздел "Популярные", а также разделы с подборками GIF по различным эмоциям. Для удобного поиска нужной анимации разработчики ускорили загрузку изображений в панели. Кроме того, если зажать на любой GIF-реакции палец, то анимация появится в списке недавно отправленных.
Чаты в нужные папки стало добавлять намного проще. Для этого достаточно долгим тапом в списке чатов вызвать всплывающее меню и выбрать, в какую папку его добавить.
Для пользователей Android появились новые плавные анимации при отправке, редактировании и удалении сообщений, а во встроенном видеоплеере кнопки и длинные описания теперь не будут мешать просмотру. Кроме того, ролики короче 30 секунд станут автоматически воспроизводиться по кругу.
В обновлении добавили красочную анимацию в разделе для очистки ненужных файлов. Его можно найти в пункте "Использование памяти", который находится в подменю "Данные и память" в настройках. А в интерфейсе для установки пароля двухэтапной аутентификации появилась забавная обезьянка:
Разработчики не собираются останавливаться на этом и тонко намекнули, что работают над конференц-видеосвязью в мессенджере.
Ранее сообщалось, что в Telegram появится функция групповых видеозвонков. Также мы писали о том, что мошенники массово разводят украинцев, присылая смс "от банков".
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