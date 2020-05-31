Жуткая смерть на Киевщине: подростка нашли под завалами (фото) [ Редактировать ]
Под Киевом, в с.Гребени Кагарлицкого района погиб 13-летний подросток. Его тело нашли под завалами кирпича на территории недействующего животного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook.
Родители погибшего подростка накануне приехали из столицы в дачный дом, который находится в селе Гребени Кагарлицкого района, где и произошла трагедия.
Так, в 16.30 (вероятно, речь о субботе, 30 мая) мальчик пошел гулять и не вернулся. Мать и отец сначала самостоятельно искали ребенка и только около 22 часов обратились за помощью в полицию.
Правоохранители заявили, что тело подростка нашли уже ночью под завалами кирпича на территории недействующего полуразвалившегося животного комплекса.
фото: pol.kyivregion
К поискам школьника было задействовано личный состав местной полиции, ювенальные полицейские, общественность.
На месте происшествия работала криминалистическая лаборатория. Тело погибшего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.
Правоохранители будут устанавливать свидетелей и обстоятельства трагедии.
Напомним, 31 мая в центре Киева произошла стрельба, причиной которой стал конфликт.
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