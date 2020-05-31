Под Киевом, в с.Гребени Кагарлицкого района погиб 13-летний подросток. Его тело нашли под завалами кирпича на территории недействующего животного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook.

Родители погибшего подростка накануне приехали из столицы в дачный дом, который находится в селе Гребени Кагарлицкого района, где и произошла трагедия.

Так, в 16.30 (вероятно, речь о субботе, 30 мая) мальчик пошел гулять и не вернулся. Мать и отец сначала самостоятельно искали ребенка и только около 22 часов обратились за помощью в полицию.

Правоохранители заявили, что тело подростка нашли уже ночью под завалами кирпича на территории недействующего полуразвалившегося животного комплекса.

фото: pol.kyivregion

К поискам школьника было задействовано личный состав местной полиции, ювенальные полицейские, общественность.

На месте происшествия работала криминалистическая лаборатория. Тело погибшего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Правоохранители будут устанавливать свидетелей и обстоятельства трагедии.

Напомним, 31 мая в центре Киева произошла стрельба, причиной которой стал конфликт.

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