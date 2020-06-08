"Коронавирусная" победа: новая страна смогла одолеть болезнь [ Редактировать ]
Новая Зеландия заявила о полной победе над COVID-19 и отменяет карантинные ограничения.
Об этом сообщает Reuters.
По информации, в стране уже 2 недели не фиксируют новых случаев инфицирования коронавирусом.
Мы уверены, что на данный момент мы прекратили передачу вируса в Новой Зеландии, но ликвидация - это не момент времени, а постоянные усилия. Пока работа не выполнена, но нельзя отрицать, что это важный этап ... Спасибо, Новая Зеландия.
Известно, что ранее в Новой Зеландии ввели режим 75-дневного карантина и запретили работать всем работникам, кроме жизнеобеспечивающей государство инфразтруктуры.
Ранее мы писали, что еще одна европейская страна открывает границы для иностранцев. Все новоприбывшие туристы будут проходить скрининг в аэропорту.
по теме
"Коронавирусный" иммунитет: кому не страшна болезнь
У таких людей молниеносно вырабатывается иммунный ответ
Вакцина от коронавируса: ученые ошеломили сроками изготовления препарата
Препарат будет готов в количестве 1 миллиарда доз
"Убийцы" коронавируса: какой иммунитет не подвергается инфицированию
Антителами такого иммунитета можно лечить тяжело больных COVID-19
Коронавирус повержен: создано лекарство против инфекции
Препарат начнут выпускать в течении 6 месяцев
Священник принес прихожанина "в жертву" коронавирусу
Мужчина молился в храме и не заметил убийцу