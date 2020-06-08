Новая Зеландия заявила о полной победе над COVID-19 и отменяет карантинные ограничения.

Об этом сообщает Reuters.

По информации, в стране уже 2 недели не фиксируют новых случаев инфицирования коронавирусом.

Мы уверены, что на данный момент мы прекратили передачу вируса в Новой Зеландии, но ликвидация - это не момент времени, а постоянные усилия. Пока работа не выполнена, но нельзя отрицать, что это важный этап ... Спасибо, Новая Зеландия.

Известно, что ранее в Новой Зеландии ввели режим 75-дневного карантина и запретили работать всем работникам, кроме жизнеобеспечивающей государство инфразтруктуры.

Ранее мы писали, что еще одна европейская страна открывает границы для иностранцев. Все новоприбывшие туристы будут проходить скрининг в аэропорту.