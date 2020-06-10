Жуткое ДТП с Ефремовым: появилось видео допроса актера [ Редактировать ]
Актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП в нетрезвом состоянии, допросили. Видео публикует ГУ МВД по Москве.
На вопрос о том, помнит ли он, что произошло, Ефремов ответил: "Автоавария чудовищная произошла, поэтому я в шоке". При этом артист сказал, что "вероятно" был пьян, однако не смог вспомнить, сколько выпил и где.
Также Ефремов вновь подтвердил, что признает себя виновным.
"Да, конечно, куда я денусь?" - заявил он.
Напомним, вечером 8 июня, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, Ефремов выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ.
Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца около здания МИД в Москве. Он протаранил автофургон Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и умер в больнице. Момент ДТП попал на видео.
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