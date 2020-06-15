Астрономы впервые зафиксировали столкновение двух новорожденных звезд. Взрыв произошел в созвездии Ориона.

Об этом пишет svidok.online.

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Отмечается, что взрыв породил мощный космический "фейерверк", энергии которого хватило бы для того, чтобы Солнце сияло на протяжении 10 миллионов лет. При этом газ бывшей туманности движется со скоростью 150 километров в секунду в стороны от эпицентра взрыва, что примерно равно скорости, с которой Солнце вращается вокруг центра Галактики.

Звезды пережили это столкновение и сейчас разлетаются со скоростью примерно в 13 и 29 километров в секунду.

Ранее мы писали о том, что астронавты NASA готовятся к выходу в открытый космос.