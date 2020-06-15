Космический "фейерверк": астрономы зафиксировали уникальное явление [ Редактировать ]
Астрономы впервые зафиксировали столкновение двух новорожденных звезд. Взрыв произошел в созвездии Ориона.
Об этом пишет svidok.online.
Отмечается, что взрыв породил мощный космический "фейерверк", энергии которого хватило бы для того, чтобы Солнце сияло на протяжении 10 миллионов лет. При этом газ бывшей туманности движется со скоростью 150 километров в секунду в стороны от эпицентра взрыва, что примерно равно скорости, с которой Солнце вращается вокруг центра Галактики.
Звезды пережили это столкновение и сейчас разлетаются со скоростью примерно в 13 и 29 километров в секунду.
Ранее мы писали о том, что астронавты NASA готовятся к выходу в открытый космос.
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