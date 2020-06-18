Пекин изолируется от других регионов Китая [ Редактировать ]
Власти Пекина с 19 июня приостанавливают все пассажирские перевозки с другими регионами Китая. Об этом заявил заместитель председателя комитета по транспорту правительства столицы КНР Жун Цзюнь, передает ТАСС.
Власти запретили жителям покидать город, между районами Пекина выставлены посты, где у людей проверяют температуру. В столице Китая отменены занятия в школах и вузах.
Причиной изоляции Пекина стали новые случаи коронавируса. Китайский чиновник сообщил, что на фоне вспышки COVID-19 "пассажирские потоки значительно сократились". И добавил, что пассажиры могут вернуть деньги за купленные билеты.
Более 50 дней в Пекине не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, пока на прошлой неделе новый очаг заражения коронавирусом обнаружили на крупнейшем продовольственном рынке "Синьфади".
В больницах города сейчас находятся 159 человек. Всего за время пандемии в столице КНР диагноз подтвердили у 752 человек, 9 их них умерли. Во всем Китае коронавирус выявили у 84,4 тыс. человек, умерли боле 4,6 тыс.
Как сообщалось ранее, за последние сутки на территории Украины подтвердили 829 новых случаев COVID-19. Это абсолютный антирекорд. За весь период эпидемии коронавирусом заразились 34 063 украинцев, 966 из них погибли.
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