Мать с ребенком выпали из окна (видео) [ Редактировать ]
В Киеве произошел несчастный случай. На улице Ивана Мазепы женщина с 3-летним ребенком выпали из окна 4-го этажа. Об этом сообщает "Обозреватель".
Мать пострадавшей рассказала, что у ее дочери была депрессия. Также, по словам матери, дочь избивал ее сожитель.
"Мы смотрели телевизор, я ей кушать приготовила и ребенку... Она в спальне была с ребенком...", - описала женщина последние минуты перед происшествием.
Точных данных о состоянии женщины и ее ребенка пока нет.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина выпрыгнул с балкона во время тушения пожара. Также мы писали о том, что в Харькове мать с ребенком выпали с 16 этажа.
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