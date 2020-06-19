В Киеве произошел несчастный случай. На улице Ивана Мазепы женщина с 3-летним ребенком выпали из окна 4-го этажа. Об этом сообщает "Обозреватель".

Мать пострадавшей рассказала, что у ее дочери была депрессия. Также, по словам матери, дочь избивал ее сожитель.

"Мы смотрели телевизор, я ей кушать приготовила и ребенку... Она в спальне была с ребенком...", - описала женщина последние минуты перед происшествием.

Точных данных о состоянии женщины и ее ребенка пока нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина выпрыгнул с балкона во время тушения пожара. Также мы писали о том, что в Харькове мать с ребенком выпали с 16 этажа.