В городе Славутич Киевской области произошло двойное убийство. Мужчину по имени Кукса Дмитрий Владимирович, которого подозревают в совершении преступления, объявили в розыск. Об этом редакции сообщили источники в правоохранительных органах.

Так, тела двух жителей Славутича, которые считались без вести пропавшими, полицейские разыскали закопанными в лесу.

Полиция просит всех, ко владеет какой-либо информацией, сообщить по телефонам:

04579-2-08-29,

102,

04579- 2-15-41,

04579-2-24-11.

Мужчине 39 лет (15.02 1981). Ему инкриминируют правонарушение предусмотренное частью 2, статьи 115 КК Украины - умышленное убийство.

Напомним, одна из жертв кровавого убийцы - женщина, жительница Славутича.