Убил и закопал: полиция разыскивает особо опасного преступника (фото) [ Редактировать ]
В городе Славутич Киевской области произошло двойное убийство. Мужчину по имени Кукса Дмитрий Владимирович, которого подозревают в совершении преступления, объявили в розыск. Об этом редакции сообщили источники в правоохранительных органах.
Так, тела двух жителей Славутича, которые считались без вести пропавшими, полицейские разыскали закопанными в лесу.
Полиция просит всех, ко владеет какой-либо информацией, сообщить по телефонам:
- 04579-2-08-29,
- 102,
- 04579- 2-15-41,
- 04579-2-24-11.
Мужчине 39 лет (15.02 1981). Ему инкриминируют правонарушение предусмотренное частью 2, статьи 115 КК Украины - умышленное убийство.
Напомним, одна из жертв кровавого убийцы - женщина, жительница Славутича.
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