Во Львовской области, в городе Сокаль , на фабрике "Датский текстиль", произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщает

Уже у 12 работников фабрики подтвердили коронавирус методом ПЦР-тестирования.

Главный врач Сокальской центральной районной больницы Роман Швед рассказал, что в целом тестирование методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа прошли 274 сотрудника фабрики, руководство планирует обследовать всех работников.

Председатель Сокальской райгосадминистрации Игорь Дацюк сообщил Zaxid.net, что с 13 июля фабрику закроют на карантин на две недели. В то же время заместитель директора предприятия Игорь Триска заявил изданию, что все работники уйдут на две недели в плановый отпуск, мол, это не связано с коронавирусом.

Ежегодно с третьей недели июля на две недели фабрика закрыта. У нас такие отпуска на Рождество, на Пасху и летом.

"Датский текстиль" - это украинская текстильная фабрика, главный офис компании расположен в Дании. На предприятии работает около 800 человек, отметило Zaxid.net.

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