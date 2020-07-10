Почти 800 человек отправят в отпуск: на фабрике произошла вспышка коронавируса [ Редактировать ]
Во Львовской области, в городе Сокаль , на фабрике "Датский текстиль", произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщает
Уже у 12 работников фабрики подтвердили коронавирус методом ПЦР-тестирования.
Главный врач Сокальской центральной районной больницы Роман Швед рассказал, что в целом тестирование методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа прошли 274 сотрудника фабрики, руководство планирует обследовать всех работников.
Председатель Сокальской райгосадминистрации Игорь Дацюк сообщил Zaxid.net, что с 13 июля фабрику закроют на карантин на две недели. В то же время заместитель директора предприятия Игорь Триска заявил изданию, что все работники уйдут на две недели в плановый отпуск, мол, это не связано с коронавирусом.
Ежегодно с третьей недели июля на две недели фабрика закрыта. У нас такие отпуска на Рождество, на Пасху и летом.
"Датский текстиль" - это украинская текстильная фабрика, главный офис компании расположен в Дании. На предприятии работает около 800 человек, отметило Zaxid.net.
Ранее мы писали, что ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19.
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