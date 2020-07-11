Коронавирус в Украине: последние сведения [ Редактировать ]
По состоянию на субботу, 11 июля, в Украине зафиксировали 52 843 случая COVID-19. Об этом свидетельствуют данные официальной сводки МОЗ.
За минувшие сутки медиками зарегистрировано 800 новых случаев инфицирования коронавирусом.
В общем от коронавирусной болезни уже выздоровели 24 661 человек, в том числе за минувшие сутки - 861 человек.
Умерли 1 372 человека, в том числе за минувшие сутки - 27 человек.
Ранее сообщалось, что ученые предупредили о сбоях в иммунитете после коронавируса. Также мы писали о том, что ученые изучили влияние коронавируса на головной мозг.
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