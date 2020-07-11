По состоянию на субботу, 11 июля, в Украине зафиксировали 52 843 случая COVID-19. Об этом свидетельствуют данные официальной сводки МОЗ.

За минувшие сутки медиками зарегистрировано 800 новых случаев инфицирования коронавирусом.

В общем от коронавирусной болезни уже выздоровели 24 661 человек, в том числе за минувшие сутки - 861 человек.

Умерли 1 372 человека, в том числе за минувшие сутки - 27 человек.

Ранее сообщалось, что ученые предупредили о сбоях в иммунитете после коронавируса. Также мы писали о том, что ученые изучили влияние коронавируса на головной мозг.