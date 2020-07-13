Что нельзя есть натощак/ Фото: sundaynews.info

Эндокринолог Яна Соловьева рассказала, какую пищу нельзя есть натощак. По ее словам, утром не рекомендуется увлекаться сладкими блюдами, пишет lenta.ua.

Врач заявила, что если съесть на голодный желудок исключительно сладкую пищу, к тому же перенасыщенную сахаром, то возникает риск увеличения уровня сахара в крови.

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В ранние часы желудок имеет крайне низкую чувствительность к инсулину, по данной причине вред от подобной еды небольшой. Вместе с тем, если сладостей слишком много, они начинают активно расщепляться и всасываться. Далее организм вырабатывает чрезмерное количество инсулина. В том случае, когда желудок заполнен сладкой пищей полностью, данный компонент уже не вырабатывается.

Для человека крайне важно производство организмом инсулина в качестве профилактики диабета. По данной причине нельзя наедаться сладким натощак. Если человек встал из-за стола и ощущает головокружение и слабость, это может указывать на резкое снижение уровня инсулина в крови.

Ранее мы писали о том, какие продукты нужно есть для снижения сахара в крови.