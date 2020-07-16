"Минздрав, где логика?": люди возмущены новыми правилами проезда в поездах [ Редактировать ]
С четверга, 16 июля, "Укрзализныця" начала продавать билеты по новым правилам. Многие украинцы в соцсетях выразили свое возмущение таким решением.
"Те, кто утвердил это, наверняка не ездят в поездах и даже не подозревают о том, к какой жести могут привести их действия". "И когда едешь даже в наполовину заполненном вагоне, где ты один из нескольких людей - в маске из пункта А в пункт Б, а остальные - как хотят, при этом чихают, кашляют - так что это за решение: заполнить вагоны?" - пишут люди.
Примечательно, что некоторые покупали билеты заранее, когда их продавали на половину мест, и теперь они вынуждены ехать в полностью заполненном вагоне, даже не зная об этом заранее.
Напомним, с четверга, 16 июля, "Укрзализныця" начала продавать билеты на 100% мест в вагонах. Решение распространяется на поезда дальнего следования, следующие из Киева и обратно, а так же транзитные поезда через Киев.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запускает поезда к курортным городам.
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