В Харькове, в Киевском районе города произошло жуткое ДТП, в результате которого пострадали пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

фото: k.npu.gov.ua

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Daewoo Nexia выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai.

В результате удара Hyundai столкнулся с автомобилем Honda, который двигался позади в попутном направлении. Водитель Daewoo Nexia, водитель Hyundai и трое его пассажиров - 35-летняя жена, двое сыновей 3 и 7 лет - получили травмы и были доставлены в больницу.

Сообщение о ДТП зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

фото: k.npu.gov.ua

Следователь решает вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, ранее в жутком ДТП погиб известный тренер с детьми.

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