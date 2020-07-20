Чиновников хотят освободить от деклараций [ Редактировать ]
В Верховной Раде рассмотрят законопроект об изменениях в антикоррупционное законодательство. Это может освободить некоторых работников Офиса президента от декларирования. Об этом сообщается на сайте парламента.
От декларирования могут освободить лиц, выполняющих свои обязанности на общественных началах.
Ранее все советники и помощники президента были вынуждены также декларировать свое имущество.
Также законопроект позволяет избегать декларирования имущества чиновниками, если оно записано на несовершеннолетних детей, не проживающих с декларантом.
Проект закона направлен на устранение имеющихся противоречий и установления юридической определенности субъектного состава, в том числе и насчет не отнесения лиц, осуществляющих свои полномочия на общественных началах, в круг субъектов на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства.
Напомним, ранее Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию. Также спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отчитался о своих доходах за 2019 год. Кроме того, премьер-министр Украины - Денис Шмыгаль подал свою декларацию о доходах за 2019 год.
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