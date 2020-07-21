Во вторник, 21 июля, в Луцке близкие мужчины, который захватил автобус и взял пассажиров в заложники, пытаются уговорить его сложить оружие, но террорист пока не соглашается. Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, предает "112 Украина".

На этот момент могу сказать, что установлена его жена и мы связались с ней, его хорошими знакомыми. Все они уговаривают его сложить оружие, сдаться, но пока что он не идет навстречу. Каких-либо новых условий он не выдвигал.

Ранее сообщалось, что представители СМИ в Дубно пообщались с 15-летним сыном террориста. По его словам, отношения с отцом были "более-менее нормальные". Парень не ожидал такого поступка от отца.

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Спустя время появилось видео, как террорист из Луцка заходил в автобус.

Глава МВД Арсен Аваков на коротком брифинге в Луцке обратился к журналистам и рассказал о ситуации, которая складывается в центре города. Министр попросил всех "быть очень аккуратными в комментариях, в том числе распространяя недостоверную информацию в адрес человека, который удерживает заложников".

Позже террорист пытался сбить летающий над заложниками дрон. Стрельба попала на видео.

Тем временем, в Луцке отключили FM-вещание, а Геращенко заявил о второй бомбе.

Также появилась информация о том, что жена террориста едет в Луцк.

Спустя некоторое время захватчик выдвинул ультиматум и дал на выполнение полчаса. Шмыгаль отреагировал на требования террориста

По состоянию на 19:00, террорист подпустил к автобусу полицию. Также появилась информация о том, что людям, которые девятый час находятся в автобусе, передали воду.