В центр Луцка стянули спецтехнику [ Редактировать ]
Во вторник, 21 июля, в центр Луцка для освобождения заложников из захваченного автобуса стянули около сотни нацгвардейцев и спецтехнику. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
В Луцке, где мужчина захватил рейсовый автобус "Берестечко - Красниловка" с пассажирами, около сотни военнослужащих и спецтехника Национальной гвардии Украины принимают участие в спецоперации по освобождению заложников. Это военнослужащие патрульных подразделений местной воинской части и несколько штурмовых групп спецподразделения Нацгвардии "Омега".
Отмечается, что для безопасности граждан гвардейцы окружили территорию и осуществляют меры по предупреждению возможных деструктивных действий, направленных на ухудшение ситуации. Движение транспорта и людей в центре города полностью перекрыто.
Смотрите также, что известно о семье луцкого захватчика. Отметим, в Луцке, на месте, где держат заложников, прозвучали несколько взрывов.
Спустя время появилось видео, как террорист из Луцка заходил в автобус.
Глава МВД Арсен Аваков на коротком брифинге в Луцке обратился к журналистам и рассказал о ситуации, которая складывается в центре города. Министр попросил всех "быть очень аккуратными в комментариях, в том числе распространяя недостоверную информацию в адрес человека, который удерживает заложников".
Позже террорист пытался сбить летающий над заложниками дрон. Стрельба попала на видео.
Тем временем, в Луцке отключили FM-вещание, а Геращенко заявил о второй бомбе.
Также появилась информация о том, что жена террориста едет в Луцк.
Спустя некоторое время захватчик выдвинул ультиматум и дал на выполнение полчаса. Шмыгаль отреагировал на требования террориста
По состоянию на 19:00, террорист подпустил к автобусу полицию. Также появилась информация о том, что людям, которые девятый час находятся в автобусе, передали воду.
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