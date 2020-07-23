Цукерберг "переборщил" с кремом для загара и стал "цвета Facebook" [ Редактировать ]
Основатель Facebook 36-летний Facebook Марк Цукерберг "переборщил" с кремом для загара, чем вдохновил интернет-шутников.
Цукерберг отдыхал на Гавайях и занимался серфингом, пишет New York Post.
Один из его снимков, сделанный папарацци, "взорвал" интернет. Судя по фото, Марк нанес солнцезащитный крем на лицо в пять слоев.
Крем для загара спас Марка Цукерберга от солнца, но не от интернет-сообщества. Пост с фото собрал 55 тысяч лайков за 18 часов.
Снимки миллиардера уже разошлись по соцсетям и послужили источником мемов. Цукреберга сравнивают с Джокером, мимом и героем японских мультфильмов.
Пользователи соцсети также предположили, что Марк даже в отпуске придерживается цветов Facebook.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри устроили бойкот Facebook.
по теме
Кличко анонсировал открытие детских санаториев
Санатории будут работать с соблюдением строгих санитарных правил и регламентов и будут заполнены на 50%
Когда границы ЕС откроют для украинцев: в Минздраве назвали главное условие
В Минздраве назвали главное условие открытия границ для украинских туристов
Черногория упростила въезд для украинцев
Правительство Черногории внесло Украину в список стран "зеленой зоны"
Массовое отравление в Кирилловке: базу отдыха закрыли
У четырех человек выявили сальмонеллу
В Волынской области ужесточили карантин
Область занимает 4-е место в Украине по распространению коронавируса