Основатель Facebook 36-летний Facebook Марк Цукерберг "переборщил" с кремом для загара, чем вдохновил интернет-шутников.

Цукерберг отдыхал на Гавайях и занимался серфингом, пишет New York Post.

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Один из его снимков, сделанный папарацци, "взорвал" интернет. Судя по фото, Марк нанес солнцезащитный крем на лицо в пять слоев.

Крем для загара спас Марка Цукерберга от солнца, но не от интернет-сообщества. Пост с фото собрал 55 тысяч лайков за 18 часов.

Снимки миллиардера уже разошлись по соцсетям и послужили источником мемов. Цукреберга сравнивают с Джокером, мимом и героем японских мультфильмов.

Пользователи соцсети также предположили, что Марк даже в отпуске придерживается цветов Facebook.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри устроили бойкот Facebook.