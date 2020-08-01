Астронавты NASA возвращаются с МКС на Землю/ Фото: thealphacentauri.net

Астронавты NASA Роберт Бенкен и Дуглас Херли покинут Международную космическую станцию на космическом корабле SpaceX Crew Dragon и отправятся на Землю.

Об этом сообщили в пресс-службе космического агентства.

Читайте также Знайти життя: NASA відправила на Червону планету новий марсохід

Отмечается, что астронавты провели в космосе более 60 дней.

"Миссия, которая является частью Программы коммерческого экипажа NASA, знаменует собой первый испытательный полет космического корабля с экипажем. Непрерывное освещение их отправления начинается 1 августа в 5:15 вечера", - говорится в сообщении.

Украинцы смогут увидеть прямую трансляцию события на официальном YouTube-канале NASA в 00:15 2 августа по местному времени.

Напомним, Crew Dragon, сконструированный компанией SpaceX Илона Маска, с двумя астронавтами на борту стартовал 30 мая в 22:22 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС 31 мая в 17:19.

Ранее сообщалось, что NASA определило состав экипажа второй космической миссии Crew Dragon.