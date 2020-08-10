Ювелирный шедевр: создана самая дорогая маска на планете [ Редактировать ]
Израильские ювелиры создали уникальную драгоценную медицинскую маску с высокой степенью защиты. Ее стоимость составляет примерно 1,5 млн долларов.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Дизайнером и владельцем ювелирной фирмы Yvel является Исаак Леви.
Маска сделана из 18-каратного белого золота и инкрустирована 3,6 тыс. бриллиантов черного и белого цвета. Весит она 240 граммов, что примерно в 100 раз больше, чем вес обычной медицинской маски.
Изделие оснащено фильтрами высшего качества N99.
Такую маску заказал у ювелиров Израиля китайский бизнесмен, проживающий в США. Одним из главных его требований было то, чтобы ювелирный шедевр был готов к концу 2020 года и чтобы он стал самым дорогим подобным изделием в мире.
Ранее сообщалось, что японцы изобрели "умную" защитную маску. Также мы писали о том, что в Xiaomi создали невидимую маску от коронавируса.
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