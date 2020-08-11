Солнце заметно активизируется в августе 2020 по сравнению с первыми летними месяцами. С самого начала месяца ожидаются ощутимые геомагнитные всплески. Астрологи прогнозируют неспокойные праздники, которые припадают на август.

По мнению астрологов, завершается август-2020 серьезной магнитной бурей. Также имейте в виду, что Солнце переменчиво, и прогноз магнитных бурь может меняться.

Прогноз магнитных бурь на август 2020 года

Незначительные магнитные колебания в августе ожидаются 3, 4, 24, 25-го числа.

Гипертоникам стоит проявить особую бдительность 2-3 августа. Незначительная магнитная буря может послужить плохому самочувствию. В этот день не стоит затевать грандиозных дел. Просто отдохните. Позвольте организму не перетруждаться, тогда он быстро восстановиться.

10 августа произойдет магнитная буря средней мощности. У людей, которые страдают от вегетососудистой дистонии, возможны небольшие проблемы со здоровьем. Чтобы их избежать, стоит меньше времени проводить на улице в жару. Постарайтесь ограничить пребывание на солнце и регулярно проветривайте помещение.

13-14 августа - слабая магнитная буря не окажет существенного влияния на здоровье и общее состояние людей. От мигреней и головокружений пострадают лишь особо восприимчивые к изменениям геомагнитного поля.

21-22 августа нас ждет резкое изменение погоды: аномальная жара ухудшит самочувствие после магнитной бури, которая ожидается в этот период. Тахикардия, мигрени, сонливость или бессонница - все эти симптомы затронут не только метеозависимых людей, но даже тех, кто никогда не ощущал последствия магнитных бурь. Чтобы избежать возможных проблем, следует заранее позаботиться о лекарствах, воде и головном уборе, если вы собираетесь на улицу.

29 августа произойдет последняя магнитная буря лета 2020 года. Чтобы как можно легче пережить последствия и не тратиться на лекарства, стоит поберечь себя и не заниматься физическим трудом. Проведите день дома, отдохните, искупайтесь в речке. Лето подходит к концу, и вам нужно запастись здоровьем на целый год.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

Даже у здорового человека в период сильных магнитных бурь может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение.

Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

Во время магнитных бурь организм особо чувствительных людей реагирует более остро и болезненно:

нарушается работа сердечно-сосудистой системы

обостряются хронические заболевания

может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови

Для того чтобы избежать негативного влияния магнитных бурь, не стоит:

нагружать себя чрезмерной физической работой

важно больше отдыхать

избегать стрессовых ситуаций

поддерживать правильный рацион питания и соблюдать водный режим

Важно помнить, что во время магнитной бури следует ограничивать:

длительное пребывание на открытом солнце

избегать дальних перемещений и обязательно держать под рукой необходимые лекарства

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