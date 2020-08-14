В МВД Беларуси отрицают избиение задержанных [ Редактировать ]
Замглавы МВД Беларуси Александр Барсуков заявил, что в изоляторах не было никаких издевательств над задержанными во время протестов.
Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".
Тем временем, люди, которых освободили, утверждает обратное. Кроме того, у вышедших на свободу - очевидные следы побоев.
"Мне сказали, что в камере никого не избивали", - сказал Барсуков.
Одна из задержанных рассказала, что в камеры, рассчитанные на 4 человека, помещали по 50 человек.
"ОМОН… Это просто… Сегодня я ночевал на улице и слышал, как человека избивали, заставляли кричать: "Я люблю ОМОН", - рассказал мужчина, которого сегодня выпустили.
Ранее сообщалось, что в Беларуси освободили задержанных во время протестов украинцев.
Также мы писали о том, что Лукашенко отреагировал на забастовку в стране.
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