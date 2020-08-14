Замглавы МВД Беларуси Александр Барсуков заявил, что в изоляторах не было никаких издевательств над задержанными во время протестов.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

Читайте также Тихановская сделала шокирующее заявление (видео)

Тем временем, люди, которых освободили, утверждает обратное. Кроме того, у вышедших на свободу - очевидные следы побоев.

"Мне сказали, что в камере никого не избивали", - сказал Барсуков.

Одна из задержанных рассказала, что в камеры, рассчитанные на 4 человека, помещали по 50 человек.

"ОМОН… Это просто… Сегодня я ночевал на улице и слышал, как человека избивали, заставляли кричать: "Я люблю ОМОН", - рассказал мужчина, которого сегодня выпустили.

Ранее сообщалось, что в Беларуси освободили задержанных во время протестов украинцев.

Также мы писали о том, что Лукашенко отреагировал на забастовку в стране.