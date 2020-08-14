В Киеве иностранец ограбил 8-летнюю девочку [ Редактировать ]
В Киеве на улице Милютенко, в Деснянском районе столицы, мужчина ограбил 8-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Согласно информации полиции, неизвестный отобрал у девочки мобильный телефон, а после сбежал.
"На месте правоохранители установили, что неизвестный подошел к малолетней и силой забрал мобильный телефон. Потерпевшая стала звать на помощь, ее крики услышали прохожие и вызвали полицию",- говорится в сообщении.
Злоумышленником оказался 39-летний гражданин другой страны. Мужчину задержали по месту его проживания в арендованной квартире. Телефон он успел сдать в ломбард.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Иностранец может лишиться свободы на пять лет.
Ранее сообщалось, что в Харькове отделение "Укрпочты" ограбили с помощью палки.
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