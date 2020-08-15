Легендарный американский актер Чак Норрис в видео обратился к Александру Лукашенко с призывом остановить кровопролитие, которое происходит в Беларуси. Он также заявил о том, что легко сможет заставить плакать и Лукашенко. Видео появилось на сайте платных роликов от знаменитостей Cameo.

Как мы ранее ранее сообщали, Президент Беларуси Лукашенко провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Во время телефонного разговора собеседники выразили уверенность, что все проблемы в Беларуи будут скоро урегулированы.

Напомним, ранее Лукашенко пригрозил бастующим увольнениями. А также, Лукашенко призвал жителей страны не выходить на акции протеста.

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