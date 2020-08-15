Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сотрудники предприятий могут протестовать, "но на заводах им делать нечего". На совещании в Минске он предложил поручить руководителям предприятий предупредить о последствиях своих рабочих, сообщает "Белта".

Понятно, что разного рода каналы, определенные средства массовой информации будут раскачивать эту ситуацию, что выходите, бастуйте... Я на этот счет уже высказался: кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего. Не надо давить ни на кого, ни в коем случае, просто надо им это сказать. Пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет. Потерять хотят работу и предприятия - потеряют. Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем.

Лукашенко заявил, что в понедельник, 17 августа, посетит Минский тракторный завод, коллектив которого объявил забастовку, и в пятницу, 13 августа, пришел колонной в центр белорусской столицы.

Также Александр Лукашенко заявил, что новый состав правительства "в основном сформирован".

Ранее сообщалось, что Лукашенко запретил силовикам бить лежачих, поскольку "мы все-таки славяне", а Евросоюз решил ввести санкции против Беларуси.