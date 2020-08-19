Белорусская оппозиция выдвинула требования [ Редактировать ]
Координационный совет по трансферу власти, созданный белорусской оппозицией, огласил свои требования к власти. Трансляция заседания велась на Youtube. Оппозиционные политики подчеркивают, что их целью является преодоление политического кризиса и обеспечение согласия в обществе.
Лидеры оппозиции призывают власти Беларуси:
- немедленно начать диалога с оппозицией;
- признанию прошедших в стране президентских выборов недействительными;
- проведению новых выборов с новым составом всех комиссий, включая ЦИК;
- прекратить насилие и политические преследования со стороны властей;
- провести расследование нарушений во время выборов и насилия со стороны силовиков;
- освободить всех политических заключенных;
- выплатить компенсации пострадавшим.
Созданный белорусской оппозицией Координационный совет по трансферу власти подчеркивает, что не ставит целью изменить конституционный строй и внешнеполитический курс страны.
19 августа Евросоюз провел экстренный саммит по ситуации в Беларуси. По его итогам лидеры стран ЕС заявили, что не признают результаты выборов в стране.
Напомним, что согласно официальным данным ЦИК Беларуси, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, что обеспечило ему переизбрание на шестой президентский срок. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%.
Лидеры России, Казахстана и Китая поздравили Лукашенко с победой, но их результаты не признали депутаты Европарламента и главы МИД Европейского союза. Провести перевыборы потребовали власти Канады и Ирландии.
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.
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