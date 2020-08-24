Group DF вітає українців з Днем Незалежності [ Редактировать ]
Група компаній Group DF вітає українців з Днем Незалежності. Про це йдеться на сторінці Group DF у Facebook.
Зі святом, з Днем Незалежності! Миру та злагоди кожному дому! Процвітання! Сили! Єдності! Кохання! Так, КОХАННЯ!!!;)))
Нових емоцiй! Мрій та натхнення! Майбутнє нашої країни залежить від кожного з нас! Ми живемо на землі, благословенній Богом. Тому в цій країні все буде круто.
Найцінніше в Україні - це ЛЮДИ. Тут найкращі люди. Найталанотовитіші. Найщиріші. Які вірять в свою країну.
СЛАВА УКРАЇНІ!
Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, що здійснює свою діяльність у низці країн Європи та Азії. Основними напрямами діяльності Групи є азотний, титановий, і газовий бізнеси. До інших сфер діяльності Групи входить агробізнес, медійний бізнес і нерухомість.
Group DF активно інвестує та розширює сфери свого бізнесу. На сьогодні Група є одним із найбільших інвесторів у хімічну промисловість на території Східної Європи.
Засновником Group DF є Дмитро Фірташ – відомий український бізнесмен, меценат і великий інвестор.
Раніше повідомлялося, що Group DF заявляє про незаконність призначення нового в.о. директора ЗТМК.
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