Група компаній Group DF вітає українців з Днем Незалежності. Про це йдеться на сторінці Group DF у Facebook.

Зі святом, з Днем Незалежності! Миру та злагоди кожному дому! Процвітання! Сили! Єдності! Кохання! Так, КОХАННЯ!!!;))) Нових емоцiй! Мрій та натхнення! Майбутнє нашої країни залежить від кожного з нас! Ми живемо на землі, благословенній Богом. Тому в цій країні все буде круто. Найцінніше в Україні - це ЛЮДИ. Тут найкращі люди. Найталанотовитіші. Найщиріші. Які вірять в свою країну. СЛАВА УКРАЇНІ!

Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, що здійснює свою діяльність у низці країн Європи та Азії. Основними напрямами діяльності Групи є азотний, титановий, і газовий бізнеси. До інших сфер діяльності Групи входить агробізнес, медійний бізнес і нерухомість.

Group DF активно інвестує та розширює сфери свого бізнесу. На сьогодні Група є одним із найбільших інвесторів у хімічну промисловість на території Східної Європи.

Засновником Group DF є Дмитро Фірташ – відомий український бізнесмен, меценат і великий інвестор.

Раніше повідомлялося, що Group DF заявляє про незаконність призначення нового в.о. директора ЗТМК.