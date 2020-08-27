Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь обвинил Европу в попытках развалить республику. По его мнению, Польша рассчитывает на присоединение Гродненской области. Об этом он заявил на совещании в Минске, передает "Белта".

Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно.

Лукашенко заявил, что в отношении Беларуси началась "дипломатическая бойня на самом высоком уровне". Он отметил, что "неустоявшиеся соседи" Беларуси не только в открытую заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться во внутренние дела страны, давить на государство.

И пожаловался, что республика вынуждена тратить "огромные деньги" из-за нестабильной ситуации на западных границах, куда переброшены некоторые военные части.

Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отрицает наращивание военного присутствия в регионе. В четверг, 27 августа, он заявил, что все страны альянса выступают за суверенитет и независимость Беларуси.

Напомним, что согласно официальным данным ЦИК Беларуси, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, что обеспечило ему переизбрание на шестой президентский срок. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%.

Лидеры России, Казахстана и Китая поздравили Лукашенко с победой, но их результаты не признали депутаты Европарламента и главы МИД Европейского союза. Провести перевыборы потребовали власти Канады и Ирландии.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.