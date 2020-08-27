Лукашенко не ответил на звонки Макрона и Меркель - премьер Эстонии [ Редактировать ]
Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель звонили президенту Беларуси Александру Лукашенко, но тот не ответил на звонки. Об этом в интервью ERR заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.
Насколько я знаю, они звонили не только президенту России. Просьбы о телефонных переговорах от обоих европейских лидеров были направлены также в Минск Александру Лукашенко, который не ответил и не взял трубку.
Ранее было известно только об отказе Лукашенко говорить с Меркель. Премьер Эстонии считает, что Россия "играет важную роль" в вопросах, которые касаются Беларуси и "в целом в этом регионе". И отметил, что Меркель и Макрон предложили провести свободные выборы с участием международных наблюдателей.
Но, как известно, Лукашенко от этого отказался.
Напомним, что согласно официальным данным ЦИК Беларуси, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, что обеспечило ему переизбрание на шестой президентский срок. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%.
Лидеры России, Казахстана и Китая поздравили Лукашенко с победой, но их результаты не признали депутаты Европарламента и главы МИД Европейского союза. Провести перевыборы потребовали власти Канады и Ирландии.
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.
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