К Земле приближается астероид размером с многоэтажку [ Редактировать ]
1 сентября вблизи Земли со скоростью 8,16 км/с пролетит астероид 2011 ES4 диаметром от 22 до 49 метров.
Об этом сообщили в пресс-службе NASA.
По сведениям агентства, астероид пронесется вблизи Земли в 16:12 по всемирному времени UTC в 121 тыс. км от Земли - это втрое меньше расстояния между Землей и Луной (384 тыс. км).
В следующий раз на такое расстояние к Земле приблизится астероид 2008 DB, и произойдет это только в 2032 году.
Отмечается, что в 2011 ES4 не представляет опасности для Земли. Даже если бы траектория его полета пересекала Землю, из-за своих относительно небольших габаритов этот астероид сгорел бы в атмосфере при падении.
Астероид 2011 ES4 был открыт в 2011 году. Он относится к группе Аполлонов - астероидов, чьи орбиты пересекают орбиту Земли с внешней стороны.
Ранее сообщалось, что NASA впервые в истории попытается сбить с курса астероид.
по теме
NASA обнаружило над Землей гигантскую аномалию (видео)
Аномалия влияет на спутниковую связь и работу бортовых компьютеров
Самый красивый звездопад года пройдет августе
В этом году ожидается до 110 метеоров в час при ясном небе
Коронавирус в Киеве: последние данные о зараженных
В столице за минувшие сутки от коронавирусной болезни умерли 9 людей
В Черниговской области пожар унес жизнь ребенка
Огонь также уничтожил хозяйственное здание, кровлю и перекрытие жилого дома
Коронавирус в Украине пошел на спад
В Украине за минувшие сутки от коронавирусной болезни выздоровели 596 человек