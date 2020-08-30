1 сентября вблизи Земли со скоростью 8,16 км/с пролетит астероид 2011 ES4 диаметром от 22 до 49 метров.

Об этом сообщили в пресс-службе NASA.

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По сведениям агентства, астероид пронесется вблизи Земли в 16:12 по всемирному времени UTC в 121 тыс. км от Земли - это втрое меньше расстояния между Землей и Луной (384 тыс. км).

В следующий раз на такое расстояние к Земле приблизится астероид 2008 DB, и произойдет это только в 2032 году.

Отмечается, что в 2011 ES4 не представляет опасности для Земли. Даже если бы траектория его полета пересекала Землю, из-за своих относительно небольших габаритов этот астероид сгорел бы в атмосфере при падении.

Астероид 2011 ES4 был открыт в 2011 году. Он относится к группе Аполлонов - астероидов, чьи орбиты пересекают орбиту Земли с внешней стороны.

Ранее сообщалось, что NASA впервые в истории попытается сбить с курса астероид.