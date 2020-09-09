Напоминает голограмму: физики создали шоколадку-хамелеон (видео) [ Редактировать ]
Исследователи из ETH Zurich нашли способ сделать уникальный шоколад с покрытием, которое меняет цвет и не требует каких-либо специальных ингредиентов или красителей. Об этом сообщает Ukr.Media.
Трое исследователей задались вопросом, смогут ли они изменить естественный коричневый цвет шоколада и сделать его чем-то уникальным. Первые эксперименты были связаны с нанесением на шоколад золота или оксида титана, которые придавали ему оттенки желтого и голубого. Однако массовое производство таких конфет было бы непрактичным и очень затратным.
Настоящий прорыв произошел, когда исследователи подключили к работе материаловеда Аниту Цинг, которая помогла им разработать новую технологию нанесения определенного рисунка на внешнюю поверхность шоколада. После серии экспериментов команда получила шоколад с блестящей текстурой, которая меняет цвет и напоминает голограмму.
Примечательно, что аромат и структура самого шоколада остались прежними.
В настоящее время исследователи уже ведут переговоры с кондитерскими фабриками с целью запуска первых образцов необычных сладостей в коммерческую продажу. Они не раскрывают весь секрет своей технологии, но намекнули, что похожий процесс позволяет коже хамелеона и крыльям некоторых бабочек адаптивно изменять свой цвет.
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