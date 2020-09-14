В Сочи началась встреча Лукашенко и Путина [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Российской Федерации Владимир Путин начали переговоры в Сочи. Это первая личная встреча глав двух государств после начала протестов в Беларуси.
Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Переговоры начались", - сказал он.
Отмечается, что во время переговоров особое внимание Лукашенко и Путин планируют уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства.
Ранее сообщалось, что Лукашенко обвинил Украину в управлении протестами в Беларуси.
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