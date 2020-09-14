"Красные линии" никто не нарушал: Лукашенко высказался о протестах [ Редактировать ]
Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что на протестах в Беларуси пока никто не нарушал "красные линии". А массовые акции проходят только по выходным, в остальные дни страна живет обычной жизнью. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
В частности, на переговорах Лукашенко рассказал Путину о ситуации в Беларуси.
"Я подробно проинформирую о том, что происходит на самом деле даже не в Беларуси, но в Минске, по выходным. В субботу у нас марш женщин, а в воскресенье общий. В другие дни страна живет обычной жизнью. Главное, не переходить черту - вам эти красные линии знакомы лучше, чем мне. Вы их знаете по работе в Чечне. Пока красные линии у нас никто не нарушал", - отметил Лукашенко.
Он также подчеркнул, что "друг познается в беде", а ситуация в Беларуси - урок России и остальным постсоветским странам.
Ранее сообщалось, что Лукашенко обвинил Украину в управлении протестами в Беларуси.
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