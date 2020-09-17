Хворі на COVID-19 зможуть голосувати на місцевих виборах в Україні [ Редактировать ]
Рекордна кількість людей - більше трьох з половиною тисяч захворіли на коронавірус в Україні за минулу добу. З них 301 дитина та майже півтори сотні медиків. Понад півтисячі інфікованих доправили до лікарень. Померли 60 людей. Більше ніж півтори тисячі пацієнтів одужали.
В регіонах антилідерах за кількістю нових випадків - Харківщина, Тернопільщина та Київ. Наразі в Україні на COVID-19 хворіють понад 92 тисячі людей. За весь час пандемії одужали більше 73 тисяч пацієнтів. Напередодні місцевих виборів, які пройдуть в Україні 25 жовтня у МОЗ повідомили - ті, у кого діагностовано коронавірус, зможуть проголосувати з дому.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Якщо людина перебуває з COVID-19 вона повинна звернутися до територіальної виборчої комісії, якщо мені не зраджує пам'ять до 20 години останньої п'ятниці перед днем голосування і в такому випадку залишити свою заяву, що вона повинна проголосувати на дому у зв'язку з коронавірусною хворобою і у день голосування приїде на дом член комісії і людина зможе проголосувати.
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