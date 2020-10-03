Карабахский конфликт: Азербайджан взял под контроль еще один населенный пункт [ Редактировать ]
Армия Азербайджана, 3 октября, взяла под свой контроль еще один оккупированный Арменией населенный пункт в Нагорном Карабахе - Мадагис. Об этом сообщил Ильхам Алиев на своей странице в Twitter.
Сегодня азербайджанская армия подняла азербайджанский флаг в Мадагисе. Мадагис наш
Стоит отметить, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что бои прекратятся, если Армения выведет войска из Нагорного Карабаха. Баку заявляет о намерении положить конец "армянской оккупации" и вернуть земли, которые считает своими.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил в Facebook, что прекращение огня возможно только после "прекращения агрессии" и вывода Турцией своих войск с Южного Кавказа. Ереван угрожает, что официально признает Нагорно-Карабахскую республику.
В регионе идут интенсивные бои с применением тяжелой артиллерии и авиации. Обе стороны утверждают, что "противник несет потери и отступает".
В Азербайджане и Армении введено военное положение и объявлена мобилизация.
Также, по данным министерства, общие потери противника с 27 сентября по 2 октября составили: до 230 танков и другой бронетехники; 250 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов; 38 средств ПВО; 10 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов; 7 складов боеприпасов; более 130 автомобильной техники; один зенитно-ракетный комплекс С-300.
Ранее сообщалось, что Аваков исключил оказание военной помощи Азербайджану или Армении.
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