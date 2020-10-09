“Рисков очень много”: Скорик заявил о давлении на депутатов перед выборами [ Редактировать ]
В пятницу, 9 октября, депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Николай Скорик рассказал о политическом давлении на кандидатов перед выборами. Об этом он заявил во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА".
"Я не в праве комментировать действия правоохранителей, но, как в Одессе говорят, в такие совпадения сложно поверить. Потому что то дело, по которому пришли с обысками к нашим кандидатам, длится уже на протяжении года. Кандидаты, о которых идет речь - действующие депутаты облсовета Виктор Баранский и Виталий Саутенков. Они же являются кандидатами в депутаты городского совета от нашей политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь"", - сказал Николай Скорик.
Одно из помещений, в которое пришли с обыском - это помещение, которое является моей депутатской приемной. Очень сложно поверить, что за недели до выборов нужно осуществлять так срочно следственные действия по делу, которое уже длится более года, хозяйственное дело. Четко в этом усматривается попытка давления на нашу политсилу в целом, на меня, а я в данных выборах являюсь еще и субъектом, я являюсь кандидатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" на пост мэра Одессы.
"Искать что-то в моей приемной за 2 недели до выборов - сложно поверить в такие совпадения. Я согласен с коллегами, что рисков очень много, они не только в плоскости подготовки к избирательному процессу, но и в давлении на участников избирательного процесса, которое происходит со стороны действующей власти", - добавил депутат.
Напомним, ранее "Подробности" сообщали о кандидатах в мэры Одессы, Киева и Харькова.
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