Кабинет министров Украины назначил Ирину Король временно исполняющей обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ).

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

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Решение о ее назначении было принято на внеочередном заседании правительства 26 октября.

Отметим, Король занимала должность заместителя директора департамента - начальника отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ Департамента разрешительных процедур ГАСИ.

Ранее сообщалось, что Кабмин назначил нового главу "Укртрансбезопасности".

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