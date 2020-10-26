Назначен временный глава архитектурно-строительной инспекции [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины назначил Ирину Король временно исполняющей обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ).
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.
Решение о ее назначении было принято на внеочередном заседании правительства 26 октября.
Отметим, Король занимала должность заместителя директора департамента - начальника отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ Департамента разрешительных процедур ГАСИ.
Ранее сообщалось, что Кабмин назначил нового главу "Укртрансбезопасности".
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